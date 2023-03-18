2023/03/18 | 22:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DCHDEsuDRpY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ خميس الخنجر اعتمد على شباب العراق دائما .. داعما لافكارهم ولدورهم في صناعة المستقبل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ خميس الخنجر اعتمد على شباب العراق دائما .. داعما لافكارهم ولدورهم في صناعة المستقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).