2023/03/18 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل البابا فرنسيس، السبت، آلاف المهاجرين الذين أتت بهم جمعيات خيرية مسيحية إلى أوروبا، معترفا بصعوبة الرحلات التي خاضوها ومشيدا برغبتهم في العيش "متحررين من الخوف وانعدام الأمن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يستقبل لاجئين وصلوا إلى أوروبا عبر ممرات إنسانية أقامتها جمعيات مسيحية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس يستقبل لاجئين وصلوا إلى أوروبا عبر ممرات إنسانية أقامتها جمعيات مسيحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).