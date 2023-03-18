2023/03/18 | 22:45 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف – 964 وصلت بطولة الجامعات العراقية لكرة الطائرة المقامة في النجف، إلى الدور ربع النهائي، لتكشف القرعة عن مواجهة شرسة بين جامعتي الموصل والأنبار.التفاصيل: البطولة تجري فعاليات على قاعة جامعة الفرات الأوسط، وقاعة الجامعة الإسلامية.البطولة شهدت مشاركة 41 فريقاً، وصل فيها 8 جامعات إلى الدور ربع النهائي.قرعة الدور ربع النهائي، كشفت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموصل تنازل الأنبار في النجف.. ربع النهائي لبطولة جامعات العراق بكرة الطائرة) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموصل تنازل الأنبار في النجف.. ربع النهائي لبطولة جامعات العراق بكرة الطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).