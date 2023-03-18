اعتقال المتهم بقتل الأكاديمي عقيل الناصري

2023/03/18 | 22:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن محافظ ذي قار محمد هادي، مساء اليوم السبت، القبض على المتهم بقتل الأستاذ الجامعي عقيل الناصري.وذكر مكتب المحافظ في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شكلت محافظة ذي قار خلية متابعة امنية برئاسة المحافظ محمد هادي الغزي وعضوية عدد من […]

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