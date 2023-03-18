2023/03/18 | 23:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بـ5000 دينار.. اجراء عمليات جراحية في مستشفى تابع للعتبة الحسينية المقدسة (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/18 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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