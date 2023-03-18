مقال بنيويورك تايمز: هذا هو وضع العراق بعد 20 عاما على الغزو الأميركي

2023/03/18 | 23:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية السيئة السائدة حاليا في العراق لم تكن هي الصورة التي ينشدها العراقيون بعد إسقاط الغزو الأميركي لنظام صدام حسين قبل 20 عاما.

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