وزير الكهرباء يعقد اجتماعا للوقوف على مشاكل شبكات النقل والتوزيع

2023/03/18 | 23:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اقش وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، مشاكل شبكات النقل والتوزيع في ديالى والأنبار والديوانية والنجف الأشرف، فيما شدد على ضرورة تفعيل دور موظفي التوزيع بالمحطات التحويلية.

وقال بيان للوزارة إن "فاضل عقد اجتماعاً فنياً مفصلاً مع لجنة موازنة الأحمال ومعالجة الاختناقات".

وأضاف البيان، أن" الاجتماع الذي يعقد دورياً لتدارس مشاكل جميع المحافظات لإجراء دراسة شاملة لمشاكل شبكات النقل والتوزيع لمحافظات ديالى والأنبار والديوانية والنجف الأشرف، نوقشت فيه الخرائط الفنية للمنظومة وضرورة توزيع الأحمال وتقسيم مجاميع تجهيز الطاقة وفق حصص تلك المحافظات".

وأوعز الوزير، بحسب البيان، "تفعيل دور موظفي التوزيع بالمحطات التحويلية إذ يحتوي عدد منها على مغذيات جهد 11 ك.ف، خاصة بالتوزيع والبرمجة والصيانة، وأهمية تفعيل نظام سكادا الإلكتروني وربط المحطات الطرفية والوسطية فيه"، فيما وجه بتحديث شبكات التوزيع ومعالجة القابلوات والشروع بإجراءات سريعة وعاجلة لصيانتها وتأهيلها، وأن يصار إلى إنشاء مركز سيطرة بكل محافظة يكون معنيا بتنسيق العمل بين الإنتاج والنقل والتوزيع والتشغيل والتحكم، ويكون الاهتمام بالغاً بنصب المكثفات لمعالجة انخفاض الفولتيات".

وأوصى فاضل، بحسب البيان، ضرورة العمل على نصب محولة قدرة ذاتية بمحطة المنصورية لإنعاش أقضية المقدادية وكلار وخانقين وبلد روز، وكنعان والأنبار كانت الجزء الثاني من الاجتماع".

وتابع البيان، أنه" جرى مناقشة تفعيل حصص الفروع من الطاقة، وضرورة استغلال محطة الحامضية واستخراج خطوط منها لخدمة أقضية الأنبار، أما محافظة الديوانية فالاجتماع أوصى بمتابعة إجراءات نصب محولة القدرة لتحقيق سعات أكبر، واستخراج خطوط الشامية، وإكمال تحويل خط شمال النجف- قادسية، وديوانية -شامية الجديدة، وجرى التوجيه لخطوات سريعة وآنية لتدعيم وضع المنظومة في النجف الأشرف"

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