2023/03/18 | 23:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا ما سيفعله النائب عامر عبد الجبار في جلسة البرلمان يوم غد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: V56bl8XiONI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا ما سيفعله النائب عامر عبد الجبار في جلسة البرلمان يوم غد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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