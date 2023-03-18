2023/03/18 | 23:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاتب والمفكر باسل حسين يوضح خلاصة قانون سانت ليغو) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1vq13ll0t4Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاتب والمفكر باسل حسين يوضح خلاصة قانون سانت ليغو) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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