في بغداد.. شخص يقتل والده ووالدته ويصيب شقيقته

2023/03/18 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام شخص بقتل والده ووالدته ويصيب شقيقته في بغداد.

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