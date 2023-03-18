2023/03/18 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مؤهلة للحصول على الاعتماد الدولي

+A

-A

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العالمي للتعليم الطبي يدرج العراق ضمن اللائحة الدولية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العالمي للتعليم الطبي يدرج العراق ضمن اللائحة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).