ابو مازن: منح الثقة لموازنة السوداني مسؤولية الجميع.. المواطنون ينتظرون

2023/03/18 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد النائب احمد الجبوري ابو مازن، اليوم السبت، ان منح الثقة لابواب الصرف التي ضمنتها حكومة محمد شياع السوداني، مسؤولية الجميع بدون تأجيل.

وقال الجبوري في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، ان "التعطيل السياسي للموازنة الاتحادية ظاهرة عراقية بامتياز، وطال انتظار الخروج من آخر النفق".

واكد ان "منح الثقة لأبواب الصرف التي حددتها حكومة السوداني مسؤولية جميع الشركاء"، مشيرا الى ان "آهلنا يشكون الخدمات والنزوح و البطالة، وليس من الصحيح مكافأة صبرهم بمزيد من التأجيل على أبواب الانتخابات".

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