تليغراف: تفاصيل خطة محمد بن سلمان للتغلب على الإمارات وقطر

2023/03/18 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير لصحيفة "تليغراف" البريطانية، السبت، الضوء على ما قالت إنه خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقضاء على شركات الطيران في الإمارات وقطر، من خلال انشاء شركة منافسة وضخ مليارات الدولار فيها.

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