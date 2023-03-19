سمع طرقًا على الباب.. هذا ما حدث لرجل فتح باب منزله دون فتح الضوء الخارجي

2023/03/18 | 23:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض سكوت هولينجورث، المقيم في دايتونا بيتش، لإصابة بعضة عندما هاجمه تمساح في الشرفة الأمامية لمنزله.وفي تقرير مراسلة محطة WESH الإخبارية المتعاونة مع شبكة CNN المزيد من التفاصيل حول الموضوع.

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