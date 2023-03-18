2023/03/18 | 23:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن واشنطن تزود أوكرانيا بأسلحة بقيمة مليارات الدولارات، وهي منذ زمن بعيد لا تحمل أي رحمة تجاه الروس ولا الأوكرانيين.وقالت زاخاروفا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زاخاروفا: واشنطن تزود الأوكرانيين بأسلحة ليزيد نزف قلوب مواطنيها المركز الخبري الوطني.

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