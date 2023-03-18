2023/03/18 | 23:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم السبت، عن تعازيه بوفاة منتسب في قوات البيشمركة.وذكر مقر بارزاني في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن” بارزاني تلقى ببالغ الاسى نبأ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بارزاني يعزي بوفاة منتسب في البيشمركة المركز الخبري الوطني.

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