بيان: شرطة ديالى تعتقل قاتلاً في جلولاء

2023/03/18 | 23:52 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلولاء (ديالى) 964 قالت شرطة ديالى ان مفارزها اعتقلت شخصاً متهماً بقتل مواطن في جلولاء، وذلك بالتنسيق مع عدد من الاجهزة الامنية هناك، حسب بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: تنفيذًا لتوجيهات معــالي وزير الداخلية المحترم، ومتابعة مباشرة من قبل السيد #قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيـــــــدي أعلن الناطق الرسمي بإسم #قيادة_شرطة_ديالى العميد نهاد […]

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