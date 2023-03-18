2023/03/18 | 23:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مارس، 2023 بغداد/المسلة: كشف الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (world federation for medical education) عن...

ظهرت المقالة العراق ضمن اللائحة الدولية المؤهلة للحصول على الاعتماد الدولي أولاً على المسلة.

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