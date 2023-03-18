2023/03/18 | 23:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مارس، 2023 بغداد/المسلة: طلبت روسيا إجراء مشاورات في إطار مجلس الأمن الدولي يوم 20...

ظهرت المقالة روسيا في الأمم المتحدة: الشرق الأوسط لايزال يعيش العواقب الوخيمة للغزو الأمريكي للعراق أولاً على المسلة.

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