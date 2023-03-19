2023/03/19 | 00:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر وتركيا تتفقان على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/19 | 00:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر وتركيا تتفقان على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر وتركيا تتفقان على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).