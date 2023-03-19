إمتداد: المسودة الحالية لقانون الإنتخابات تخدم “العوائل السياسية”

2023/03/19 | 00:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى القيادي في حركة امتداد مسعد

الراجحي اليوم السبت ، ان المسودة

الحالية لقانون الانتخابات تخدم بعض

العوائل داخل العملية السياسية، معتبرا

ان قانون سانت ليغو تزييف لارادة

الناخبين.

وقال الراجحي خلال ا

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