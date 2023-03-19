2023/03/19 | 00:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مدير صحة كربلاء المقدسة، السبت،

الادارة المشتركة لمستشفى سفير الامام

الحسين (عليه السلام) بأنها لا مثيل لها

على مستوى العالم وتدار بشراكة تكاملية

بين العتبة الحسينية المقدسة ودائرة

صحة كربلاء المق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة كربلاء: تجربة مستشفى سفير الحسين (ع) التابع للعتبة الحسينية لا مثيل لها في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة كربلاء: تجربة مستشفى سفير الحسين (ع) التابع للعتبة الحسينية لا مثيل لها في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).