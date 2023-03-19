زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة الوفيات الى نحو 50 ألفاً

2023/03/19 | 00:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب الرئيس التركي، عن ارتفاع

حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 49 ألفاً و589

شخصاً.





وأشار فؤاد أوقطاي الى أن من بينهم 6

آلاف و807 من المواطنين الأجانب.

هذا وقد أفاد الرئيس التركي رجب طيب

اردوغا

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