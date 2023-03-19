شمخاني يصل إلى بغداد الأحد لتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية

2023/03/19 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت وسائل إعلام إيرانية عن زيارة سيجريها الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني الى بغداد.

وقالت وسائل الاعلام ان "الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني يصل إلى بغداد صباح الغد لتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية".

ومن غير المعروف ما اذا كانت عبارة الثلاثية تشير الى السعودية كطرف ثالث ضمن مذكرات التفاهم، بعد اتفاق الرياض وطهران على اعادة العلاقة بينهما.

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