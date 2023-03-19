2023/03/19 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، الى الاسراع في قراءة وتشريع الموازنة.

وذكر الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "خلال استقبالنا دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحثنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة وشكل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، جددنا دعمنا للحكومة ولخطواتها في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات، أكدنا وسيادته أهمية إدامة الملف الخدمي والارتقاء بالخدمات في عموم البلاد".

واضاف: "كما دعونا إلى الاهتمام بالمحافظات وعقد جلسات لمجلس الوزراء فيها والعمل على حل الإشكاليات وتقديم الخدمات".

وعن الموازنة الإتحادية دعا الحكيم، مجلس النواب إلى "الإسراع في قراءتها وإقرارها لتتمكن الحكومة من تنفيذ فقراتها".

وبين أهمية "الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي في دعم مسار الحكومة، ودعونا في هذا الإطار إلى إدامة الضربات الاستباقية في مكافحة الإرهاب وخلاياه النائمة، أكدنا أيضا أهمية حسم الاشكاليات العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومعالجتها وفق معادلة التنازل للعراق والمصلحة الوطنية العليا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني والحكيم يؤكدان ضرورة اسراع البرلمان بقراءة الموازنة وإقرارها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني والحكيم يؤكدان ضرورة اسراع البرلمان بقراءة الموازنة وإقرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).