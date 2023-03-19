لجنة المسابقات في الاتحاد تؤجل مباريات الجولة الـ 14

2023/03/19 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل مباريات الجولة الـ(14) من منافسات المجموعة الثانية لدوري الدرجةِ الثانية لأنديةِ محافظةِ بغداد.

وقال إعلام الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم قررت تأجيلَ مباريات الجولة (14) من منافساتِ المجموعة الثانية لدوري الدرجةِ الثانية لأنديةِ محافظةِ بغداد من موعدها المحدد سابقاً الأحد الموافق (2023/3/19) إلى موعدها الجديد الثلاثاء الموافق (2023/3/21)".

وأضاف أن "التأجيل جاء لتحقيق مبدأ المساواةِ وتساوي الفرص أمام الجميع، ولعدم صلاحيةِ بعض الملاعب التي تقام عليها المباريات".

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