برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يتوقع المزيد من العواصف الرملية في العراق هذا الصيف

2023/03/19 | 00:32 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن يعاني العراق مرة أخرى من العواصف الرملية هذا الصيف ، وقال إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الدمار البيئي.“بالنظر إلى ما وصلنا إليه اليوم ، أعتقد أن الحد من العواصف الرملية ليس قضية قصيرة المدى.حتى نتمكن من السيطرة على العواصف الرملية علينا إعادة زراعة […]

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