التميمي: لو انطلقت فرض القانون قبل انتخابات 2021 لتغيرت نتائج انتخابات ديالى

2023/03/19 | 00:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب السابق فرات التميمي، السبت، بان انطلاق خطة فرض القانون قبل انتخابات 2021 غير من الواقع السياسي والاجتماعي في ديالى، مبينا انطلاق العملية قبل اجراء الانتخابات النيابية كان سيغير النتائج بشكل جذري.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” ديالى كانت بحاجة ماسة لخطة فرض القانون قبل عامين من الان خاصة مع تزايد الخروقات وسطوة بعض العصابات والشبكات الاجرامية التي تسببت في ماسي لعشرات الاسر بسبب جرائم القتل والخطف وتداعيات التهريب”.

واضاف،ان” الاوضاع الامنية في ديالى بعد ايام من انطلاق خطة فرض القانون هي الافضل منذ سنوات طويلة وهذا ما يمكن رصده من خلال الارتياح الشعبي لنتائجها لافتا الى ان العملية لو انطلقت قبل انتخابات 2021 لتغيرات نتائجها بشكل اكيد ولم تم ارغام البعض على التصويت لجهات دون اخرى”.

واشار الى ان” وجود قوات ضاربة في ديالى تمثل اولوية ومطلب شعبي من اجل تجاوز سلبيات كثيرة كانت وراء سلسلة ازمات امنية ضربت المحافظة في السنوات الاخيرة”.

وكانت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلق عملية واسعة لفرض القانون في ديالى منذ اسبوع”.

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