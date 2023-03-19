مدافع منتخب العراق يحصل على قميص كرستيانو رونالدو

2023/03/19 | 00:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصل مدافع منتخبنا الوطني ونادي أبها السعودي سعد ناطق، على قميص النجم البرتغالي لاعب النصر السعودي كرستيانو رونالدو.وتواجه الفريقان على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين حيث انتهى اللقاء بفوز رفاق رونالدو 2-1.ونشر ناطق صورة لقميص رونالدو عبر حسابه على “انستغرام” وكتب عليها […]

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