2023/03/19 | 00:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السبت، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي المغربية بشأن التمور المستوردة من الجزائر، وذلك قبل أيام من شهر رمضان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تمور جزائرية مسرطنة".. هيئة مغربية تحسم الجدل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تمور جزائرية مسرطنة".. هيئة مغربية تحسم الجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).