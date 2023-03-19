"النزاهة" تنفذ عمليات ضبط في دوائر حكومية بالنجف

2023/03/19 | 00:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية

اليوم السبت، تنفيذ 8 عمليات ضبط في

دوائر التسجيل العقاري والبلدية والصحة

والمطار الدولي في محافظة النجف، موضحة

أنه تم خلالها ضبط 7 متهمين.

وفي بيان لها، قالت دائ

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