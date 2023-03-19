2023/03/19 | 00:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس هيئة الاستثمار حيدر محمد

مكية، السبت، إلى السعودية على رأس وفد

حكومي.

وذكرت الهيئة في بيان، أن الزيارة تأتي

من أجل "بحث الفرص الاستثمارية المشتركة

بين بغداد والرياض ومناقشة تأسيس

الشركة العر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد عراقي يناقش في الرياض تأسيس الشركة العراقية – السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد عراقي يناقش في الرياض تأسيس الشركة العراقية – السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).