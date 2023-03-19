2023/03/19 | 01:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مارس، 2023 بغداد/المسلة: في الذكرى الـ20 لغزو العراق أبرزت صفحة الرأي في “الغارديان” (The...

ظهرت المقالة صحف غربية: الدرس الحقيقي لغزو العراق..



الجواسيس والحلفاء قد يكذبون عليكم أولاً على المسلة.

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