ساعة المسلة: .. في انتظار معركة التعطيل أو التمرير لقانون الانتخابات

2023/03/19 | 01:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية السبت.رئيس كتلة حقوق النيابية...

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في انتظار معركة التعطيل أو التمرير لقانون الانتخابات أولاً على المسلة.

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