تركيا والأمم المتحدة تعلنان تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

2023/03/19 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة,-(أ ف ب) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والأمم المتحدة السبت تمديد الاتفاقية الدولية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية المبرمة في تموز/يوليو 2022 لخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.رحّبت كييف على الفور بالتمديد قائلة إنه تم التفاوض على مدة 120 يوما.لكن الرئيس التركي والأمم المتحدة لم يعلنا عن […]

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