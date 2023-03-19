بطولة إسبانيا.. أتلتيكو يحصّن مركزه الثالث بفوز مهم على فالنسيا

2023/03/19 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصن أتلتيكو مدريد مركزه الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز عريض على ضيفه فالنسيا 3-0، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الـ"ليغا" السبت.

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