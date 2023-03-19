2023/03/19 | 02:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، حل رابطة جماهير النادي.وبحسب الكتاب الصادر من الإدارة فإن سبب حل الرابطة يعود لعدم التزامها بسياسة النادي والوقوف مع الفريق في الفوز والخسارة.ومن المقرر أن يتم تشكيل رابطة جديدة وفق ضوابط وأسس لا تسيء إلى روحية التشجيع، بحسب كتاب النادي.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



إدارة الزوراء تقرر حل رابطة جماهير النادي أولاً على ايرث نيوز.

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