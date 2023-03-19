2023/03/19 | 03:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مارس، 2023 بغداد/المسلة: كشفت مصادر ميدانية عن الخدمات البائسة المتعلقة بالبطاقة الوطنية التي لاتليق...

ظهرت المقالة البطاقة الوطنية..



خدمات بائسة لا تليق بالمواطن رغم إنفاق الاموال الطائلة أولاً على المسلة.

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