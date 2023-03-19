كوريا الشمالية تطلق

2023/03/19 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، صاروخا بالستيا وفقا لوكالة أنباء يونهاب، في أحدث عملية إطلاق تتزامن مع إجراء سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات.

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