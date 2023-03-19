صور رؤساء مصر بدون محمد مرسي.. تفاعل على فيديو جولة وزير خارجية تركيا

2023/03/19 | 07:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من جولة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو مع نظيره المصري، سامح شكري بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.

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