محكمة مصرية تعاقب

2023/03/19 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مصرية، السبت، بحبس عامل بأحد المطاعم 6 أشهر، بتهمة قتل قطة عمدا بإلقائها تحت سيارة كانت تمر بأحد الشوارع في العاصمة القاهرة، بينما أوقفت الجهات الأمنية متهم بـ"تعذيب قطط" ونشر ذلك عبر تطبيق "تيك توك".

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