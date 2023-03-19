ثقة مفقودة في البنوك والمصارف الغربية غائبة.. كيف يمكن للحكومة العراقية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؟

2023/03/19 | 08:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه العراق مشكلات اقتصادية مركبة تقف عائقا أمام الإصلاحات الاقتصادية في ظل امتناع المصارف الغربية عن دخول البلاد وقلة ثقة العراقيين بالمصارف المحلية حيث يمتلك 3.2% فقط منهم حسابات مصرفية.

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