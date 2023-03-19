الدفاعات الجوية فعالة.. شاهد كيف علق خبير عسكري على تزويد أوكرانيا بمقاتلات

2023/03/19 | 08:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة مع شبكة CNN، قال العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون إن تزويد بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا بمقاتلات من طراز “ميغ 29” “ليس حلًا سحريًا، لكن ذلك يمكن أن يحدث فرقًا تكتيكيًا قليلًا على الأقل“.مضيفًا أن “هناك شيء واحد يجب مراعاته حول هذا الأمر هو أن أنظمة الدفاع الجوي لكل من روسيا وأوكرانيا كانت فعالة جدًا في إسقاط الطائرات“.

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