بوتين يزور منطقة أوكرانية تحتلها قواته.. وكييف تطمئن بشأن إمداد قواتها في باخموت

2023/03/19 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مدينة ماريوبول الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا، بينما تؤكد أوكرانيا الاستمرار في إمداد قواتها المقاتلة في باخموت.

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