الطقس: أجواء غائمة وأمطار خفيفة إلى متوسطة في عموم البلاد

2023/03/19 | 09:26 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 نشرت هيئة الأنواء الجوية، تقريراً مفصلاً بتوقعات الطقس لليوم الأحد في عموم مناطق البلاد.وجاء في التقرير أن طقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم بشكل جزئي مع أمطار خفيفة في الوسط والجنوب، بينما سيكون غائماً مع أمطار متوسطة في الشمال.

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