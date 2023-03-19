2023/03/19 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، تمديد فترة تسجيل التكتك والدراجات واستثناء فئة من السيارات من قرار الحجز.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “تقرر تمديد تسجيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تمدد فترة تسجيل الدراجات والتكتك وتستثني فئة سيارات من قرار الحجز المركز الخبري الوطني.

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