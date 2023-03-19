2023/03/19 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اعتقال متهم قتـل والديه واصاب شقيقته في منطقة زيونة ببغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “مفارز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم قتل والديه وأصاب شقيقته في بغداد المركز الخبري الوطني.

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