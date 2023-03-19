2023/03/19 | 09:50 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: رابطة شهداء تشرين تصدر بياناً حول تأخر الحكومة بإعادة فتح الملفات التحقيقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/19 | 09:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: رابطة شهداء تشرين تصدر بياناً حول تأخر الحكومة بإعادة فتح الملفات التحقيقية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: رابطة شهداء تشرين تصدر بياناً حول تأخر الحكومة بإعادة فتح الملفات التحقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).