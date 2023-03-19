بزيارة تفقدية.. قائد الشرطة الاتحادية يصل كركوك

2023/03/19 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوصل قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق، صالح ناصر العامري، اليوم الاحد، الى محافظة كركوك بزيارة تفقدية.

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