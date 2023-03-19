قتل والديه وأصاب شقيقته.. اعتقال المتهم بارتكاب جريمة

2023/03/19 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على متهم قتل والديه واصاب شقيقته في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.

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